Bắt giam bảo vệ trường mầm non bị tố dâm ô bé gái 7 tuổi

Ngay sau khi nhận đơn, Ban Công an xã Hà Long đã triệu tập ông Dũng (là bảo vệ Trường mầm non xã Hà Long) để xác minh nội dung tố cáo của anh Bùi Văn Vĩnh. Tại đây ông Dũng đã thừa nhận có những hành vi không chuẩn mực đối với cháu P.A. Tuy nhiên ngay sau đó, ông Dũng lại khẳng định đó chỉ là hành động đùa với cháu P.A.



Ông Nguyễn Văn Lê, Trưởng Công an xã Hà Long, Hà Trung (Thanh Hóa) đang trao đổi với phóng viên.

Theo ông Lê, do sự việc xuất hiện nhiều tình tiết phức tạp, nghiêm trọng, vượt quá thẩm quyền giải quyết nên công an xã đã chuyển hồ sơ lên Công an huyện Hà Trung để làm rõ hành vi của ông Dũng đối với cháu P.A.

Đến chiều 12-8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định bắt tạm giam ông Trần Tiến Dũng để điều tra làm rõ hành vi dâm ô trẻ em.

ĐẶNG TRUNG