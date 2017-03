Bắt giam bốn đối tượng, thu hồi 39 xe tay ga bị trộm cướp

Các chủ tiệm cầm đồ bị lừa hơn 2 tỷ đồng

Khoảng tháng 3-2010, nhiều chủ tiệm cầm đồ tại địa bàn TP Cà Mau bị sập bẫy lừa rất ngọt ngào. Trong tháng 12-2009 và hai tháng đầu năm 2010, một số đối tượng tìm đến các tiệm cầm đồ cầm xe hiệu Air Blade (sản xuất tại Thái Lan), xe Honda SH... hàng chục triệu đồng nhưng không chuộc. Tất cả giấy tờ của bọn chúng điều hợp lệ như: giấy chứng minh nhân dân, giấy đăng ký xe... nên chủ tiệm cầm đồ không chút nghi ngờ.

Giấy tờ giả để tiêu thụ xe gian

Ngày 9-12-2009, anh Trần Khánh Duy (SN 1978, ngụ số 72D Trần Hưng Đạo, khóm 7, phường 5, TP.Cà Mau), chủ tiệm cầm đồ Ngọc Trinh tiếp vị khách có tên Nguyễn Văn Toàn. Xem chứng minh nhân dân cũng như giấy đăng ký xe, anh Duy đồng ý cầm chiếc xe Air Blade (sản xuất tại Thái Lan) biển số 69T1-1573, giá 40 triệu đồng. Trước đó một tuần, anh Duy cũng tiếp vị khách có chứng minh nhân dân và giấy đăng ký xe tên Lê Phước Tơ cầm chiếc xe hiệu Air Blade của Thái sản xuất với giá 42 triệu đồng.

Tuy nhiên, những vị khách không tìm chuộc xe và đóng lãi theo quy định. Những lúc uống cà phê, các chủ tiệm cầm đồ bán tính bán nghi. Anh Quách Văn Bo (SN 1965, ngụ khóm 3, phường 8, TP.Cà Mau), chủ tiệm cầm đồ 999 cho biết: ngày 16-1-2010, vị khách tên Lê Hoàng Lâm tìm đến tiệm cầm đồ 999 cầm chiếc xe Air Blade biển số đăng ký 69U1-1215, giá 40 triệu đồng. Ngày 25-1-2010, một vị khách mang tên Võ Tấn Đại cầm cho anh Bo chiếc xe hiệu Air Blade biển số đăng ký 69K5-6180, giá 30 triệu đồng. Anh Bo kiểm tra giấy tờ phù hợp nên cầm giá 24 triệu đồng nhưng cũng được Đại đồng ý.

Tương tự, các tiệm cầm đồ trên địa bàn TP Cà Mau như: tiệm cầm đồ 62, tiệm cầm đồ 67, tiệm cầm đồ Phương Nam, tiệm Linh Nhi, Bình... nhận cầm từ hai đến ba chiếc xe giá trị cao với số tiền hơn hai tỷ đồng nhưng khách cầm chẳng chịu chuộc. Một số chủ tiệm cầm đồ kiểm tra lại chứng minh nhân dân cũng như giấy phép lái xe phát hiện có dấu hiệu làm giả. Một đối tượng được thay bằng nhiều tên khác nhau để thế chấp xe. Những chủ tiệm cầm đồ vội báo Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Cà Mau.

Huỳnh Phú Bỉ, Huỳnh Thị Phiếp, Phan Minh Phường, Phan Minh Thượng

Bộ mặt thật của những "đại gia"

Nhận được tin báo, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Cà Mau tiến hành điều tra. Qua thu thập chứng minh nhân dân cũng như giấy đăng ký xe, trinh sát nhận định đây là đường dây lừa đảo chuyên nghiệp.

Tối 7-2-2010, anh Quách Văn Bo chuẩn bị đóng cửa hiệu cầm đồ 999 thì bất ngờ tiếp người khách ăn mặt khá lịch sự. Qua vài câu xã giao, vị khách than “vừa thua bạc mấy chục ngàn đô nên cần tiền gấp”. Anh Bo sinh nghi bí mật điện cho công an để câu lưu đối tượng. Vị khách tự xưng là Phan Thành Danh, cầm chiếc xe SH biển số 69K5-1279 giá 50 triệu đồng. Y chưa kịp nhận tiền thì bị Công an TP Cà Mau mời về trụ sở làm việc.

Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận có tên là Huỳnh Phú Bỉ (ngụ xã Khánh Hòa, huyện U Minh, Cà Mau). Ở quê không việc làm, y bỏ vợ con lên TP.Cà Mau lang thang kiếm sống. Trong những ngày vất vơ vất vưởng tại TP.Cà Mau, Bỉ quen với anh em Phan Minh Thượng, Phan Minh Phường. Cũng như Bỉ, Thượng - Phường không chỗ ở nhất định. Thượng ly dị vợ rời ấp Kênh Mới, xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời đến TP Cà Mau sống như vợ chồng với Huỳnh Thị Phiếp, hộ lý tại Bệnh viện Cà Mau.

Thông qua một đối tượng tại TP.HCM, Thượng bắt đầu tổ chức đường dây lừa đảo chủ tiệm cầm đồ. Các xe tay ga đắt tiền do bọn trộm, cướp trên địa bàn TP.HCM, các tỉnh miền Đông Nam bộ, miền Trung, Tây Nguyên... được gởi cho Thượng về Cà Mau tìm nơi tiêu thụ. Thượng rủ thêm Bỉ, em trai Phường cùng “vợ hờ” Phiếp tham gia đường dây.

Thời gian đầu, chúng mua chứng minh nhân dân, giấy đăng ký xe của dân lượm bãi rác với giá cao rồi thay hình vào đem xe đi cầm. Do số lượng xe được gởi nhiều, chúng thuê làm giả phù hợp với biển số xe cũng như số khung, số sườn để cầm với giá cao. Thời gian ngắn, bọn chúng thu lợi bất chính với số tiền khá lớn nên Phường, Bỉ và Phiếp tiếp sức đắc lực cho Thượng.

Tại cơ quan điều tra, bọn chúng khai nhận: từ ngày 9-12-2009 đến ngày 7-2-2010, Bỉ đem 12 chiếc xe cầm thu lợi hơn 400 triệu đồng. Phan Minh Phường cầm 6 chiếc và Huỳnh Thị Phiếp cầm 1 chiếc lấy 40 triệu đồng.

Công an TP Cà Mau kêu gọi: ai là nạn nhân nên đem giấy tờ hợp lệ đến Công an TP Cà Mau nhận lại tài sản. Vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Thiện Thảo (CATP)