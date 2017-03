Bắt giam bốn thanh niên dùng xăng phóng hỏa, đốt nhà

Các đối tượng phóng xăng đốt nhà bị cơ quan công an bắt giữ.

Ảnh: Thái Thanh

Chiều 4-8, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Công an huyện Yên Định đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bốn đối tượng là Lê Văn Ba (SN 1995), Lê Văn Tú (SN 1994) đều ngụ ở xã Quảng Phú (Quảng Xương) và Trịnh Đình Tâm (SN 1998), Vũ Văn Tuấn (SN 1994), ngụ ở xã Quý Lộc (Yên Định, Thanh Hóa) vì đã có hành vi hủy hoại tài sản và cố ý gây thương tích.

Trước đó vào khoảng 9h đêm 27-7, do mâu thuẫn cá nhân với Nguyễn Văn Vịnh (19 tuổi), ngụ ở thôn 7 (Yên Thịnh, Yên Định) nên Lê Văn Ba đã rủ Tú, Tâm, Tuấn và Lê Văn Tùng đi trên 2 xe máy và mang theo dao, gậy cùng hai chai xăng để đến nhà anh Vịnh phóng hỏa, đốt nhà trả thù.

Vừa đến nơi, các đối tượng thấy trong nhà Vịnh đang mở cửa và có rất nhiều người đang ngồi uống nước. Ngay lập tức bọn chúng đã ném 2 chai xăng vào nhà rồi châm lửa đốt. Với lượng xăng nhiều nên ngọn lửa nhanh chóng bốc cháy bén vào người anh Trần Văn Sinh (19 tuổi), ngụ ở huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái (là em họ của Vịnh) khiến anh này bị bỏng nặng, phải đi cấp cứu tại Viện bỏng quốc gia. Kết quả giám định, anh Sinh bị bỏng diện tích 17% cơ thể và bị bỏng độ 3.

Cũng theo Công an tỉnh Thanh Hóa, sau 1 tuần xảy ra vụ việc, Công an huyện Yên Định đã điều tra, làm rõ và lần lượt bắt giữ các đối tượng nói trên. Riêng Lê Văn Tùng hiện đã bỏ trốn, Công an huyện Yên Định đang tiến hành truy bắt đối tượng này để đưa ra pháp luật.

ĐẶNG TRUNG