Bắt giam cán bộ quản lý thị trường để điều tra tội cướp

(PLO)- Ngày 5-1-2016, nguồn tin từ Kiên Giang cho biết Công an huyện An Minh của tỉnh này vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra tội cướp đối với ông Hứa Ngọc Hiền , 53 tuổi, cư ngụ ở TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau.