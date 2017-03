Bắt giam “cha dượng” chém nứt sọ bé 15 tuổi

(PL)- Ngày 26-8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam bốn tháng Đoàn Thanh Sang (quê Long An, tạm trú xã Hưng Long, huyện Bình Chánh).

Sang bị khởi tố theo khoản 3 Điều 104 BLHS (tội cố ý gây thương tích, có khung hình phạt từ 5 năm tù đến 15 năm tù). Theo hồ sơ vụ án, ngày 20-7, sau khi đi nhậu về, Sang đón hai con gái riêng của bà K., người cùng sống với Sang, là cháu N. (15 tuổi) và G. (13 tuổi) từ nhà cha ruột về lại phòng trọ. Tại phòng trọ, Sang và bà K. có chuyện mâu thuẫn, Sang lấy dao chém vào đầu bà K., cháu N. đến can ngăn thì bị Sang chém ba nhát vào đầu và vai khiến cháu gục tại chỗ. Sang bị cảnh sát 113 bắt giữ giao cho công an địa phương, rồi được thả ra một ngày sau đó vì được bà K. làm đơn từ chối giám định thương tích cháu N. Sau khi Pháp Luật TP.HCM có bài “Bé gái 15 tuổi bị “cha dượng” chém nứt sọ”, Văn phòng UBND TP.HCM đã có văn bản gửi đến Pháp Luật TP.HCM cho biết Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân đã có ý kiến chỉ đạo. Theo đó, giao cho UBND huyện Bình Chánh chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện xử lý kiên quyết và báo cáo kết quả cho UBND TP. Công an huyện Bình Chánh sau đó đã đưa cháu N. đi giám định, kết quả cho thấy cháu bị thương tật 43%. Từ đó công an ra quyết định khởi tố Sang. H.TUYẾT