Bắt giám đốc "chúa Chổm" trốn truy nã

Sau khi chiếm đoạt trên 676 triệu đồng của 4 doanh nghiệp, ông Chén đã bỏ trốn và bị cơ quan điều tra truy nã.

Lã Văn Chén.

Quá trình điều tra làm rõ ngày 23/1/2006, Công ty CP Xây dựng số 12 (Vinaconex 12) ký 3 hợp đồng kinh tế với ông Lã Văn Chén - Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Thiết bị vật tư thi công 3 hạng mục thuộc dự án mở rộng và nâng cấp đường Láng - Hòa Lạc gồm đúc cấu kiện phục vụ thi công thoát nước, cầu chui dân sinh và cầu chui ôtô, đường gom phải.

Sau khi tạm ứng trước số tiền gần 1,575 tỷ đồng của Vinaconex 12, công ty của ông Chén không trực tiếp thi công mà đi thuê 2 doanh nghiệp khác gồm Công ty cổ phần Thành Đạt, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Tràng An thi công các phần việc đã ký kết trong hợp đồng. Tuy nhiên khi các doanh nghiệp này hoàn thành công việc, ông Chén không trả tiền công cho họ, sau đó lẩn trốn. Số tiền ông Chén nợ 2 doanh nghiệp này là trên 210 triệu đồng.

Ngoài ra, để thực hiện hợp đồng với Vinaconex 12, ông Chén còn ký hợp đồng mua 52.828 tấn thép của Công ty TNHH Thương mại Thép Toàn cầu nhưng mới chỉ trả 100 triệu đồng, còn nợ số tiền gốc và lãi là 324 triệu đồng; chiếm đoạt 140 triệu đồng của doanh nghiệp tư nhân Phú Thịnh - Sơn Tây thông qua việc ký hợp đồng mua cát vàng và đá để đúc cấu kiện bê tông phục vụ thi công đường Láng - Hòa Lạc.

Đến tháng 9/2006, trong khi 3 hạng mục nhận thầu còn thi công dở dang, Công ty TNHH Xây dựng và Thiết bị vật tư do ông Lã Văn Chén làm giám đốc đơn phương bỏ dở công trình nên Vinaconex 12 đã ra thông báo chấm dứt hợp đồng và mời ông Chén đến đối chiếu, thanh quyết toán khối lượng xây lắp nhưng ông Chén không đến. Theo tính toán của Vinaconex 12, Công ty TNHH Xây dựng và Thiết bị vật tư đã thi công các hạng mục công trình đường Láng - Hòa Lạc với giá trị hoàn thành là 1,355 tỷ đồng, so với số tiền đã tạm ứng thì ông Chén còn giữ 220 triệu đồng của Vinaconex 12. Theo con gái ông Chén trình bày, số tiền mà ông Chén đã nhận của Vinaconex 12 được ông ta dùng một phần xây dựng lán trại, mua máy thi công, trả nợ công trình cũ và trả nợ cá nhân hết.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra cho biết còn nhận được nhiều đơn của các đơn vị và cá nhân tố cáo ông Chén vay trên 3 tỷ đồng nhưng không có khả năng trả nợ. Do bị đòi nợ nhiều, có lần, vị giám đốc "chúa Chổm" này đã đề nghị cơ quan Công an "xin được đi tù", sau đó bỏ trốn. Đầu tháng 6/2010, cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra quyết định truy nã đối với Lã Văn Chén.





Theo H.Vũ (CAND)