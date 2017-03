Bắt giám đốc công ty luật lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Theo cơ quan an ninh điều tra, sau thời gian điều tra, ngày 31-7, Cơ quan an ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với ông Sơn. Cùng ngày, VKSND Tối cao cũng đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam 4 tháng với bị can. Theo cơ quan điều tra, hành vi vi phạm của ông Sơn là đặc biệt nghiêm trọng. Hiện cơ quan điều tra chưa công bố số tài sản mà ông Sơn có hành vi lừa đảo chiếm đoạt của VN Pharma là bao nhiêu.



Ông Dương Kim Sơn

Theo nguồn tin của PV, hiện Cơ quan An ninh điều tra- Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ hành vi phạm tội của ông Sơn và những người có liên quan.