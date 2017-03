Bắt giám đốc dược Hoàn Mỹ lừa đảo 6 tỉ đồng

(PL)- Ngày 9-4, Đại tá Lê Trung Hiếu, người phát ngôn Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Thị Ánh Nguyệt (34 tuổi, trú TP Thanh Hóa) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Đại tá Hiếu, Nguyệt lợi dụng chức vụ là giám đốc Công ty Cổ phần Y dược Hoàn Mỹ để hứa hẹn xin việc làm cho những người có nhu cầu vào các bệnh viện ở Thanh Hóa và các tỉnh, thành lân cận. Nhiều người cả tin, gửi hồ sơ và đưa trước cho Nguyệt một khoản tiền từ 50 đến 100 triệu đồng để “chạy việc”. Nguyệt yêu cầu sau khi có quyết định tuyển dụng phải đưa nốt số tiền còn lại (150-200 triệu đồng). Sau khi nhận tiền, Nguyệt đã làm giả quyết định tuyển dụng (bản phôtô) rồi giao cho nạn nhân làm tin. Tính đến thời điểm bị phát hiện, bắt giữ, Nguyệt đã lừa đảo nhiều người với số tiền trên 6 tỉ đồng. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục làm rõ. ĐẶNG TRUNG