Bắt giám đốc lừa bán đất quy hoạch

Trước đó, ngày 23.8, Công an TP.Biên Hòa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Hùng. Tuy nhiên, khi đến nhà riêng của Hùng, thì Hùng đã rời bỏ khỏi nơi cư trú. Đến ngày 3.9, Hùng đã đến cơ quan công an đầu thú.



Theo Công an TP.Biên Hòa, đầu năm 2013, Hùng là Giám đốc Công ty TNHH MTV xây dựng thương mại Thành Phố Mới Biên Hòa và Công ty Hùng Vĩ. Hùng đã tự ý quy hoạch, bán 172 lô nền tại khu đất quy hoạch công viên cây xanh xã Hóa An, thu lợi 10 tỉ đồng.



Liên quan đến vụ này, cuối tháng 8.2013, UBND TP.Biên Hòa đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Lê Văn Kỷ, Đội trưởng Đội thanh tra xây dựng TP.Biên Hòa; ông Trần Văn Ngọc, Chủ tịch UBND xã Hóa An và ông Trịnh Văn Long, cán bộ địa chính xã Hóa An để kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm.



Ngoài ra, UBND TP.Biên Hòa còn giao Phòng Nội vụ kiểm điểm trách nhiệm đối với lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính - xây dựng ở các phường để xảy ra tình trạng xây dựng trái phép diễn ra phức tạp, như: Bửu Long, Quang Vinh, Tân Phong, Thống Nhất và Trảng Dài.





Theo Kim Cương (TNO)