Bắt Giám đốc Trung tâm động lực công trình sông

Ông Thái là bị can thứ tư trong vụ án tham ô tài sản, cố ý làm trái các quy định của nhà nước tại công trình chỉnh trị cửa sông Đà Nông ở xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa. Ba bị can trước là Lê Mao, nguyên Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp - phát triển Phú Yên; Nguyễn Tô Đạt, nguyên Giám đốc Công ty Tư vấn xây dựng Phú Yên và kế toán trưởng Đỗ Thị Thùy Mai. Dự án trên có tổng dự toán hơn 30 tỷ đồng, được khởi công vào năm 2001. Do chất lượng xây lấp kém nên gói thầu bờ Bắc cửa sông đã bị sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng.