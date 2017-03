Bắt giam đối tượng bắt cóc học sinh lớp 2 tống tiền

Theo Đậu Tất Thành (TTXVN)



Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Hồng Phong là học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông Đăk Ơ (xã Đăk Ơ). Do thua tiền cá độ bida và phải cầm cả xe máy nhưng vẫn không đủ tiền trả nợ nên Phong bị một số đối tượng côn đồ đe dọa. Học sinh này đã nghĩ ra kế hoạch bắt cóc trẻ em để tống tiền.Khoảng 17 giờ ngày 18/4, trên đường đi từ nhà lên thị xã Phước Long chơi; khi đi qua thôn Bù Xia, xã Đăk Ơ, Phong phát hiện cháu Ngô Xuân Quang (sinh năm 2006, ở thôn Bù Xia), học sinh lớp 2, Trường tiểu học Đăk Ơ đang đi ngoài đường nên nảy sinh ý định bắt cóc cháu Quang để đòi tiền chuộc.Nam thanh niên này giả vờ kêu bé Quang lên xe chỉ đường tới ngôi chùa tại xã Đăk Ơ rồi chở cháu đến thẳng nhà nghỉ bình dân tại thôn Bù Lư.Tại đây, sau khi lấy được số điện thoại của gia đình cháu bé, Phong nhắn tin vào máy của anh Ngô Xuân Cường (bố bé Quang) đòi gia đình anh Cường nộp 200 triệu đồng tiền chuộc nếu không sẽ giết bé Quang.Nhận được tin báo, công an huyện Bù Gia Mập lập tức huy động lực lượng truy tìm cháu bé bị mất tích.Chỉ sau một đêm điều tra, tìm kiếm, rạng sáng 19/4, các trinh sát đã nắm được thông tin quan trọng có một thanh niên đang ở cùng một cháu bé tại một nhà nghỉ ở thôn Bù Lư, xã Bù Gia Mập. Ngay lập tức, lực lượng giải cứu cháu bé được triển khai phương án khống chế đối tượng với mục tiêu đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng của cháu bé.Đến khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, khi đối tượng Phong vừa đi mua đồ ăn sáng về nhà nghỉ thì bất ngờ bị lực lượng công an ập vào bắt giữ./.