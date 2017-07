Bắt giam đối tượng chém gãy tay phó công an xã

Cơ quan công an đồng thời cũng cố hồ sơ để tiếp tục xử lý đối tượng này vì hành vi chống người thi hành công vụ.



Trước đó, khoảng 1 giờ ngày 27-6, tổ công tác 3 người của xã Ia Nan do anh Rah Lan Tứ - Phó công an xã dẫn đầu đi tuần tra an ninh trật tự trên địa bàn.

Khi đang tuần tra thì nhóm công an trên phát hiện 3 đối tượng không đội mũ bảo hiểm điều khiển xe máy lưu thông ngược chiều., Khi phát hiện tổ tuần tra, các đối tượng đã rút, dao mã tấu khiêu khích, sau đó quay xe chạy theo, vượt lên trên tổ tuần tra lạng lách, trêu chọc.





Anh Tứ đang được điều trị tại bệnh viện

Thấy vậy, tổ công tác liền đuổi theo yêu cầu các đối tượng dừng xe kiểm tra nhưng không được chấp hành. Các đối tượng còn liên tục dùng hung khí huơ hai bên hòng hăm dọa lực lượng chức năng.

Lúc này, anh Tứ liền dùng súng công cụ hỗ trợ bắn 3 phát chỉ thiên, các đối tượng móc bình hơi cay xịt về phía nhóm công an rồi rồ ga tẩu thoát.

Một lúc sau, trên đường trở về cơ quan, tổ tuần tra bị nhóm thanh niên do Hoãn cầm đầu cầm dao, mã tấu tấn công. Rơ Châm Hoãn cùng hai thanh niên khác dùng mã tấu chém khắp người khiến anh Tứ bị gãy tay, máu chảy đầm đìa… Kết quả giám định pháp y thể hiện, anh Tứ bị tổn hại sức khỏe 14%.