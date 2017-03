Bắt giam đối tượng đâm 2 Công an viên

Vụ việc xảy ra vào sáng 15/8, trong lúc Công ty Quốc Việt đang thi công hàng rào bảo vệ trên phần đất của kho lương thực mà gia đình ông Biểu tái chiếm trước đây (nhưng đã có quyết định UBND TP Cà Mau về việc thu hồi và bồi hoàn công tu bổ cho gia đình ông Biểu) để giao phần đất này cho Công ty Quốc Việt quản lý và sử dụng. Tuy nhiên đã nhiều lần cưỡng chế, gia đình ông Biểu có thái độ không chấp hành, các thành viên trong gia đình còn nhục mạ, thách thức lực lượng làm nhiệm vụ.

Công an xã Định Bình, TP Cà Mau đã cử lực lượng gồm 5 người xuống hiện trường để ổn định tình hình.

Lúc này ông Biểu cùng vợ và con gái ra sức cản trở việc thi công, chửi bới, đe dọa, nhục mạ lực lượng làm nhiệm vụ, sau đó ông Biểu còn dùng cây tre dài khoảng 4m đánh đồng chí Trần Văn Chiêu - Công an viên xã Định Bình. Ông Biểu rút dao (thủ sẵn trong người) đâm liên tục làm đồng chí Chiêu bị thương.

Đồng chí Thái Hoàng Độ - Công an viên xã Định Bình tới can ngăn cũng bị ông Biểu đâm luôn vào đùi gây thương tích.

Công an xã Định Bình đã báo cho Công an TP Cà Mau tiếp ứng, sau đó bắt giữ được ông Biểu đưa về cơ quan Công an để xử lý.

Hiện tại 2 đồng chí Công an viên Chiêu và Độ đang được điều trị tại Bệnh viện Cà Mau.





Theo Ngọc Thúy (CAND)