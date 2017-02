Bắt giam giám đốc tấn công phó chủ tịch xã

Trưa 23-2, sau hơn một tháng điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tánh Linh (Bình Thuận) đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt giam bốn tháng đối với ông Huỳnh Thanh, giám đốc Công ty TNHH Thiên Thanh, tại nhà riêng ở xã Gia An, Tánh Linh để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.



Khu vực Công ty Thiên Thanh khai thác khoáng sản trái phép.



Theo hồ sơ, ngày 1-1, đoàn kiểm tra liên ngành do ông Lưu Đức Vinh, Phó Chủ tịch UBND huyện Tánh Linh, làm trưởng đoàn, tiến hành kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản trái phép tại xã Gia An theo chỉ đạo của chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận.

Tại đây, đoàn kiểm tra phát hiện có một xe cuốc đang cuốc đất, phía trong có một máy bơm đang hút cát lên xe ben 86H-5661. Khi phát hiện đoàn kiểm tra, xe ben và máy hút cát tắt máy và có dấu hiệu tẩu tán.

Ông Hoàng Trung Thành, Phó Chủ tịch UBND xã Gia An và ông Phạm Ly Kha, Phó phòng TN&MT huyện, đã yêu cầu tài xế xuống xe để làm việc thì ông Huỳnh Thanh, giám đốc Công ty Thiên Thanh, từ xa chạy mô tô vào dùng tay đánh nhiều cái vào mặt, đầu, cổ ông Thành rồi đẩy xe máy của ông Thành đang dựng trước đầu xe ben xuống mương, ra lệnh cho tài xế xe ben bỏ chạy khỏi hiện trường.

Sau đó ông Thanh tiếp tục dùng mũ bảo hiểm đánh tới tấp vào mặt phó chủ tịch UBND xã Gia An. Thấy thế, ông Kha, Phó đoàn kiểm tra, chạy đến can ngăn và cũng bị ông Thanh dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu, người. Nghe tiếng kêu cứu, ông Lưu Đức Vinh, Phó Chủ tịch huyện, chạy đến và bị ông Thanh dùng những lời lẽ xúc phạm rồi nổ máy rời khỏi hiện trường.



Ông Hoàng Trung Thành, Phó Chủ tịch UBND xã Gia An, bị hành hung gây thương tích.

Trước sự việc nghiêm trọng này, ông Vinh đã chỉ đạo ông Trương Minh Dương, Phó Công an huyện Tánh Linh, Phó đoàn kiểm tra, có mặt tại hiện trường yêu cầu liên lạc với Công an huyện Tánh Linh tăng cường lực lượng đến khám nghiệm, lập biên bản vụ việc.

Sở TN&MT cũng kiến nghị dừng ngay dự án của Công ty Thiên Thanh do công ty chưa thực hiện xong bồi thường đất đai; chưa được giao đất; chưa ký hợp đồng thuê đất nhưng đã lợi dụng việc triển khai dự án để khai thác khoáng sản trái phép.

Trước đó Pháp Luật TP.HCM cũng đã có nhiều loạt bài về dự án này, chủ yếu chỉ để làm bình phong để lấy khoáng sản trái phép bán thu lợi. Cụ thể nơi đây là xã miền núi, thuần nông, dân cư thưa thớt nhưng công ty này tuyên bố xây một hồ bơi rộng đến 2.000 m2, sẽ đón đến 27.000 lượt người/năm. Quầy phục vụ giải khát ở đây cũng đón số lượng khách tương tự. Điều này khiến dư luận ở vùng đất heo hút này vô cùng nghi ngờ.

Chưa kể dự án có diện tích tác động đến 4,7 ha nhưng một thời gian dài, công ty này không hề lập thủ tục thuê đất, xin giấy phép xây dựng để xúc tiến dự án như đã nêu. Trong khi đó, công ty lại đưa nhiều cơ giới như xe ủi, máy xúc vào đào bới lấy đất sét đưa lên xe ben chuyển đi. Và gần đây là bơm hút cát đưa đi tiêu thụ trong thời gian dài.