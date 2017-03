Bắt giam hai người vận chuyển thịt bò tót

Đêm 11-8-2006, lực lượng kiểm lâm thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên và di tích huyện Vĩnh Cửu phát hiện Đức, Tiến dùng xe gắn máy chở hơn 40 kg thịt rừng tươi và sấy khô. Qua giám định, cơ quan chức năng cho biết đây là thịt bò tót, loại động vật hoang dã quý hiếm thuộc nhóm 1B. Lực lượng kiểm lâm tạm giữ người, tang vật và chuyển cho công an. Từ lời khai của Đức, Tiến và chứng cứ ở hiện trường, công an xác định con bò tót bị giết có trọng lượng khoảng 800-1.000 kg do hai người khác sát hại. Hiện Công an huyện Vĩnh Cửu đang mở rộng điều tra và truy bắt những người liên quan.