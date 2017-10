Bắt giám kẻ ném xăng đốt nhà hàng xóm

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Đại tá Nguyễn Văn Dũng, Trưởng Công an TP Tuy Hòa (Phú Yên), cho biết ngày 20-10 cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Chí Hưng (ngụ phường 5, TP Tuy Hòa) về tội cố ý gây thương tích.



Cơ quan chức năng giám định tỉ lệ thương tích của ông Nguyễn Phan Huy

Cùng ngày, Công an TP Tuy Hòa phối hợp với Trung tâm Giám định pháp y tỉnh Phú Yên đã tiến hành giám định tỉ lệ thương tích đối với ông Nguyễn Phan Huy (39 tuổi, ngụ phường 2, TP Tuy Hòa) để phục vụ điều tra vụ án.

Còn theo BV Đa khoa Phú Yên, bước đầu bệnh viện xác định ông Huy bị bỏng 36% diện tích cơ thể, nặng nhất ở vùng lưng, đầu, tay chân.

Khoảng 18 giờ ngày 19-10, ông Huy đến nhà ông Trương Công Hiến (ở khu phố Ngô Quyền, phường 5) trò chuyện. Trong lúc ông Hiến đi ra ngoài có việc thì Nguyễn Chí Hưng, hàng xóm ông Hiến, bất ngờ ném chai nhựa chứa xăng rồi châm lửa gây cháy, làm ông Huy bị bỏng nặng.

Mọi người nhanh chóng dập lửa, đưa ông Huy đi cấp cứu. Ngay sau đó, Công an TP Tuy Hòa đã bắt giữ Hưng, người có tiền án, tiền sự.