Bắt giam kẻ ra biển đi trộm lưới của ngư dân

Sáng ngày 19-4, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Hoằng Hoá đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Phú Giáp, ngụ ở xã Hoằng Trường về hành vi trộm cắp lưới cụ của ngư dân.

Cũng theo Công an Thanh Hóa, cho biết trước đó vào ngày 23-3, đối tượng Giáp cùng đồng bọn sử dụng bè máy chạy ra khu vực biển Hoàng Trường (Hoằng Hóa, Thanh Hóa) để cắt trộm 133 cheo lưới của người dân đi biển với trị giá gần 200 triệu đồng rồi mang về nhà cất giấu tại nhà riêng.

Ngay sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân Công an huyện Hoằng Hoá đã phối hợp với Công an xã Hoằng Trường đã tiến hành điều tra xác minh làm rõ vụ trộm cắp lưới hy hữu trên địa bàn.

Nhằm ngăn chặn những vụ tương tự xảy ra, Công an huyện Hoằng Hóa đã lần theo thông tin đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Nguyễn Phú Giáp cùng toàn bộ số lưới trên, đồng thời ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam để làm rõ hành vi trộm cắp của đối tượng Giáp.

ĐẶNG TRUNG