Bắt giam một chuyên viên Vụ Thanh toán Ngân hàng Nhà nước

Trong khoảng thời gian đầu tháng 3-2010, Phòng An ninh kinh tế, Công an TP Hà Nội, nhận được đơn của nhiều người dân tố cáo Đặng Thị Hồng Hải, chuyên viên Vụ Thanh toán Ngân hàng Nhà nước lừa đảo chiếm đoạt nhiều tỷ đồng.

Trước tính chất phức tạp của vụ việc, Thiếu tướng Đỗ Nghị, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, Phó Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra chỉ đạo Phòng An ninh kinh tế khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ.

Quá trình điều tra, Phòng An ninh kinh tế xác định: Năm 2008, do có quan hệ với chị Đặng Thị Nguyệt, trú tại tổ 38, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, Hải nói với chị Nguyệt hiện cơ quan Hải đang có hơn 7 tỷ đồng tiền lẻ, nếu lấy được số tiền đó mang ra ngoài đổi cho những người có nhu cầu cần tiền lẻ để đi lễ sẽ thu được một số tiền chênh lệch rất lớn; đồng thời, Hải hỏi vay chị Nguyệt một số tiền với lãi suất 2,5%/tháng.

Tổng số tiền chị Nguyệt cho Hải vay gần 4,5 tỷ đồng được huy động từ nhiều người khác…

Điều tra mở rộng vụ án, ngoài số tiền trên, bằng thủ đoạn tương tự Đặng Thị Hồng Hải còn vay của nhiều người thân, bạn bè khác với tổng số tiền lên tới gần 13 tỷ đồng. Tiến hành điều tra, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội cũng đã làm rõ thêm, Vụ Thanh toán Ngân hàng Nhà nước cho biết năm 2008, vụ này không có số tiền lẻ nói trên nên không có chủ trương đổi tiền lẻ cho cán bộ nhân viên ngân hàng.

Sáng 24-9, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án và bắt giam Đặng Thị Hồng Hải về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản để tiếp tục điều tra làm rõ.