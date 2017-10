Bắt giam một giám đốc trong đường dây nửa tấn thuốc nổ

Ngày 9-10, tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết đã khởi tố bị can và thực hiện bắt tạm giam đối với Nguyễn Xuân Lãm (46 tuổi), ngụ phường Phước Mỹ, TP Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận.



Cơ quan ANĐT khám xét nhà Lãm.

Lãm là giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Tân Giang, một mắt xích quan trọng có liên quan trong đường dây tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ xảy ra trên địa bàn huyện Thuận Nam.

Ngày 8-9, lợi dụng trong quá trình thi công các công trình đường giao thông, Lãm đã tham gia vận chuyển trái phép vật liệu nổ. Thực hiện lệnh khám xét nhà riêng và nơi làm việc của Lãm, cơ quan an ninh điều tra đã tiến hành thu giữ và niêm phong một số vật dụng, giấy tờ, chứng từ quan trọng có liên quan để phục vụ cho công tác điều tra.



Nguyễn Xuân Lãm nghe đọc lệnh bắt.

Cùng trong diễn biến này, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Thuận cũng đã thực hiện lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với Nguyễn Thị Kỳ Anh (50 tuổi) tạm trú tại khu phố 2, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước để điều tra làm rõ hành vi mua bán trái phép vật liệu nổ.



Theo điều tra của cơ quan công an, Kỳ Anh đã cùng với ông Nguyễn Văn Thâm (64 tuổi, đã bị bắt) trú tại KP2, phường Tấn Tài, TP Phan Rang-Tháp Chàm, nhiều lần mua thuốc nổ ròi bán lại cho một số ngư dân tại xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận để đánh bắt tận diệt hải sản trái phép trên biển.



Tang vật thuốc nổ bị bắt ngày 8-9.

Trước đó Công an huyện Thuận Nam (Ninh Thuận) đã bắt giữ Nguyễn Văn Thâm (64 tuổi, ngụ tại TP Phan Rang-Tháp Chàm), Trần Thị Nga (46 tuổi), Trần Thị Nụ (35 tuổi), Trần Thị Ngân (44 tuổi), Nguyễn Văn Tuyên (49 tuổi, cùng ngụ Thuận Nam) đang vận chuyển hơn 500 kg thuốc nổ đi tiêu thụ trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Phước Nam. Tiến hành điều tra, cơ quan ANĐT xác định Lãm và Anh có liên quan đến đường dây này.



Vụ án đang được mở rộng điều tra.