Bắt giam một phó giám đốc đưa hối lộ

Trước đó, ông Minh bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam về hành vi vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng; sau đó được cho tại ngoại.

Cũng theo nguồn tin trên, tháng 10-2011 Tổng cục An ninh II (Bộ Công an) thụ lý điều tra vụ án vận chuyển gỗ trái phép quy mô lớn bằng 15 toa tàu lửa tại các ga Từ Sơn (Bắc Ninh), Gia Lâm (Hà Nội); trong đó có sáu toa chở gỗ hương, gỗ trắc của Công ty TNHH Ngân Kim Long (Phú Yên) bán cho ông Ngô Văn Huấn (ngụ huyện Từ Sơn, Bắc Ninh).

Hai cán bộ của Cục An ninh nông nghiệp, nông thôn thuộc Tổng cục An ninh II là Thượng tá Dương Trọng Định và Đại úy Trịnh Giang Tân được phân công đến Phú Yên để điều tra các sai phạm của Công ty TNHH Ngân Kim Long. Tối 26-10-2011, ông Minh nhờ Thiếu tá Nguyễn Văn Hoan, Phó công an huyện Phú Hòa (Phú Yên) mang quà đến đưa hối lộ cho Thượng tá Định và Đại úy Tân đang nghỉ tại nhà khách Công an Phú Yên để xin bỏ qua sai phạm. Dù Thượng tá Định và Đại úy Tân yêu cầu ông Hoan và Minh mang túi quà về song hai người này vẫn để lại. Sau khi Thượng tá Định gọi điện thoại thông báo sự việc, lãnh đạo Công an tỉnh Phú Yên đến lập biên bản, kiểm tra trong phong bì có 40 triệu đồng.

Liên quan đến vụ việc trên, giữa tháng 8-2012, Thiếu tá Hoan đã bị giám đốc Công an Phú Yên ra quyết định kỷ luật với hình thức giáng chức từ Phó công an huyện Phú Hòa xuống làm Đội trưởng Đội hướng dẫn công tác tạm giam, tạm giữ thuộc Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Công an Phú Yên) do vi phạm nghiêm trọng phẩm chất đạo đức của công an nhân dân. Ngoài ra, ông Hoan cũng bị Huyện ủy Phú Hòa ra quyết định kỷ luật về mặt Đảng với hình thức cảnh cáo.

Liên quan đến vụ án vận chuyển gỗ trái phép trên, ngoài ông Minh, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cũng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Ngọc Thơ (47 tuổi, thư ký hóa vận ga Bình Định) về các hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng.

Theo kết quả điều tra của cơ quan chức năng, tháng 9-2011, ông Minh bán một lượng lớn gỗ hương, trắc cho Ngô Văn Huấn. Ông Minh thuê nhiều xe tải tải chở số gỗ này từ Gia Lai đến ga Bình Định. Tại đây, ông Minh thỏa thuận với Trần Ngọc Thơ thuê sáu toa tàu vận chuyển ra ga Từ Sơn với chi phí hơn 20 triệu đồng mỗi toa. Do không có hồ sơ vận chuyển số hàng này nên Trần Ngọc Thơ đã sử dụng bộ hồ sơ photocopy đứng tên Công ty TNHH Tân Phát Đạt (Gia Lai) bán cho một cá nhân khác để hợp thức hóa hồ sơ việc vận chuyển sáu toa hàng này.

TẤN LỘC