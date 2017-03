Bắt giam nghi can giết chồng, vứt xác dưới kênh

Đại tá Cao Hồng Châu, trưởng Công an huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng, cho biết qua nhiều ngày điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Sóc Trăng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với hai nghi can Văn Thị Thủy (32 tuổi) và Trần Tuấn Thanh (28 tuổi), cùng ngụ ấp Mỹ Ninh, xã Mỹ Tú, huyện Mỹ Tú về hành vi giết người.

Trước đó, vào lúc 17g ngày 8-1, tại kênh 1-5 thuộc ấp Tân Thành, xã Long Hưng, huyện Mỹ Tú, người dân phát hiện xác anh Trần Văn Nhân (38 tuổi, chồng của Văn Thị Thủy) đã phân hủy, được chứa trong bao nilông, nổi lềnh bềnh. Cổ anh Nhân bị buộc dây dù, cổ tay bị buộc bằng sợi dây vải, hai chân cũng bị buộc chặt lại với nhau bằng hai chiếc võng và dây dù; nối các vị trí bị buộc tay, chân là ba bao tải bên trong có nhiều tảng bêtông nặng. Thủy và Thanh (em con chú bác ruột với Nhân) từng quan hệ bất chính với nhau và đã bị Nhân phát hiện nên cả hai đã bàn bạc giết chết anh Nhân. Khoảng 22g ngày 5-1, lợi dụng lúc anh Nhân ngủ say, cả hai đã ra tay buộc chặt anh vào giường rồi dùng dây dù siết cổ anh cho đến chết, sau đó mang xác đi phi tang. Để hai đứa con 12 tuổi và 6 tuổi không phát hiện, Thủy đã mua thuốc ngủ cho con uống. Thủy khai nhận cũng từng cho chồng uống 8 viên thuốc ngủ để cùng tình nhân ra tay giết chồng nhưng không thành. Sau khi gây án, 15g ngày 9-1 Thủy đến cơ quan công an dựng chuyện là vào ngày 6-1 chồng mình được người nào đó đến chở đi chơi nhưng không thấy về nhà. "Diễn kịch" xong, Thủy về nhà tự vẫn nhưng không chết. Theo KHẮC TÂM (TTO)