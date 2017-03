Bắt giam người đàn ông trung niên giết người yêu rồi uống thuốc sâu tự tử

Như PLO đã thông tin, vào sáng ngày 27-7, tại số nhà K166/34 đường Nguyễn Lương Bằng (thuộc tổ 11B, phường Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, Đà Nẵng), Mạnh đã dùng dao giết người yêu là bà Mai Thị C. rồi uống thuốc sâu tự vẫn.



Hiện trường vụ án mạng xảy ra tại nhà bà C.

Người dân sống quanh vùng phát hiện ông Mạnh nằm sùi bọt mép nên đưa đến bệnh viện cấp cứu. Do súc ruột kịp thời nên Mạnh không bị nguy hiểm đến tính mạng. Sau nhiều ngày điều trị, thấy Mạnh hồi phục, có thể xuất viện nên cơ quan công an đã bắt giữ Mạnh nhằm phục vụ công tác điều tra.

Theo lời khai ban đầu, giữa Mạnh và bà C. có mối quan hệ tình cảm yêu đương. Thời gian gần đây, thấy bà C. tỏ ra hời hợt, lảng tránh chuyện tình cảm nên Mạnh nổi máu ghen tuông, nảy sinh ý định giết người yêu. Đến sáng ngày 27-7, Mạnh mang theo dao và thuốc sâu tìm đến nhà bà C. để thực hiện ý định của mình.

L.THỦY