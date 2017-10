Bắt giam người lừa đảo trong chương trình 'Trái tim VN'

(PLO)- Ngày 5-10, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an ra thông báo về việc khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét chỗ ở, chỗ làm việc đối với bị can Bùi Thị Oanh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".