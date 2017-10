Bắt giam người truy sát cha dượng của người tình

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, khuya 30-5, Nhật đến xã Quới Thành, huyện Châu Thành, xông vào tận giường ngủ truy sát cha dượng và mẹ ruột của người tình.



Khi nạn nhân chạy vào nhà hàng xóm lánh nạn, Nhật xông vào đánh, chém cha con người chủ nhà, gây tỉ lệ thương tật cho hai người là 3% và 26%.

Theo Đại tá Phạm Văn Toàn, Trưởng Công an huyện Châu Thành, lý do chậm khởi tố bị can với Nhật vì hồ sơ cấp cứu tại BV của nạn nhân ghi sai chữ lót so với chứng minh nhân dân, phải chờ điều chỉnh và chờ kết quả giám định.

Với thông tin mà gia đình cung cấp là Nhật nghi có quan hệ với con gái chưa thành niên của họ, ông Toàn cho là gia đình cần có đơn tố cáo thì công an mới có căn cứ xem xét, xử lý…