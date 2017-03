Bắt giam phó chủ tịch xã tham gia ăn chặn trên 10 tỉ đồng

Ngoài ra, cơ quan CSĐT đã khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Đức Tuấn (SN 1966, trú huyện Điện Bàn, cán bộ Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên môi trường tỉnh Quảng Nam) về tội “Lợi dụng quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Tống đạt các quyết định đối với Zơ Râm Pết

Theo cơ quan CSĐT, vào tháng 5-2011, Hải cấu kết với Pết (lúc này là cán bộ địa chính xã), lập danh sách hồ sơ đền bù khống cho 16 hộ dân xã Chơ Chun khoảng hơn 4 tỉ đồng, dù họ không có đất canh tác, sản xuất trong khu vực dự án Thủy điện Sông Bung 2. Thực tế, người dân chỉ nhận được một ít, số tiền còn lại Hải và Pết lấy bỏ túi.



Tháng 12-2012, khi các cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra vụ việc, Hải đã mang số tiền 1,7 tỉ đồng để Pết đưa cho các hộ dân trả lại cho nhà nước.



Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, Nguyễn Đức Tuấn được phân công kiểm kê, đo đếm tài sản của các hộ dân bị thiệt hại, ảnh hưởng do công trình Thủy điện Sông Bung 2 tại 2 xã La Ê và Cha Chun, huyện Nam Giang. Tuấn đã lập hồ sơ và hợp thức hóa đất ảo cho ông Phan Tấn Nghĩa và UBND xã La Ê để lấy tiền làm ngân sách cho xã.



Các đối tượng trên đã cấu kết với nhau, kê khống đền bù cho 52 hộ dân không nằm trong dự án với tổng số tiền duyệt chi gần 12 tỉ đồng.



Trước đó, Cơ quan Điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Dũng (SN 1976, chuyên viên Phòng Đền bù môi trường, Ban Quản lý Dự án Thủy điện Sông Bung 2) và Nguyễn Văn Hợp (SN 1979, cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất Nam Giang) về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo Kim Thái (NLĐO)