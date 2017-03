Bắt giam tài xế cán chết 2 nữ sinh bán hoa dịp 8/3

Công an quận Hải An (TP Hải Phòng) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Cao Huy Hoàng về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ khi lái xe container cán chết 2 nữ sinh ngày 7/3.

Sau khi thu thập đủ các căn cứ liên quan đến sai phạm của tài xế lái xe container cán chết 2 nữ sinh ngày 7/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hải An (Hải Phòng) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Cao Huy Hoàng (sinh năm 1987), trú tại xã Quang Phục, huyện Tiên Lãng - Hải Phòng về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Trước đó, vào khoảng gần 5h sáng 7/3, hai nữ sinh Đại học Hải Phòng đèo nhau trên chiếc xe máy BKS 16P3-3809 đi mua hoa sớm, chuẩn bị bán nhân ngày 8/3. Cùng lúc đó, xe container BKS 16L-0485 do tài xế Cao Huy Hoàng điều khiển lao tới, tông thẳng vào chiếc xe máy của 2 nữ sinh. Cú va chạm khiến 2 nữ sinh cùng chiếc xe máy bị cuốn vào gầm xe container và bị kéo lê một đoạn dài. Hai nữ sinh tử vong tại chỗ được xác định là em Trần Thị Trang (SN 1992), sinh viên năm thứ 3 lớp Cử nhân tiếng Trung A - K11 và Trần Thị Hoa (SN 1992), sinh viên lớp Cử nhân khoa Toán K11 - Trường Đại học Hải Phòng. Theo người dân địa phương, xe container chạy trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm theo hướng từ cảng Chùa Vẽ về cầu vượt Lạch Tray, chở theo một container hàng. Chủ quan đường vắng, tài xế xe container chạy với tốc độ rất nhanh, lấn vào làn đường dành cho người đi xe mô tô và xe đạp nên khi tới gần cột đèn tín hiệu giao thông trên tuyến đường kể trên thì không làm chủ được tốc độ, đâm vào xe máy của hai nữ sinh. Được biết, cả 2 nữ sinh đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn nên tranh thủ ngày Quốc tế Phụ nữ đi bán hoa kiếm chút tiền phục vụ cho việc học tập. Theo Quốc Đô (Dân trí)