Bắt giam tài xế xe khách tông chết người

Ngày 13.6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TX.Hương Trà (tỉnh Thừa Thiên-Huế) cho biết cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 tháng đối với Trần Văn Nguyên (41 tuổi, trú tại Hoài Đức, Hà Nội) do vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Trước đó, lúc 18 giờ 40 ngày 11.6, Nguyên điều khiển xe khách BKS 49H-8669 chạy theo hướng Bắc - Nam, khi đến KM 800+900 thuộc QL1A đoạn qua tổ dân phố 6, P.Tứ Hạ, Hương Trà, thì tông vào xe máy mang BKS 75K4 - 1499 do anh Lê Hoàng Công Thi (32 tuổi, trú tại tổ dân phố 3, P.Tứ Hạ) điều khiển chạy theo chiều ngược lại.



Vụ tai nạn khiến anh Thi chết tại chỗ, ô tô lẫn xe máy đều hư hỏng.



