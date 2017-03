Bắt giam thêm Nguyễn Phi Duy Linh

Nguyễn Phi Duy Linh nguyên là cán bộ Công ty Thực phẩm & Đầu tư công nghệ, trực thuộc Bộ Thương mại.

Theo một nguồn tin riêng của Pháp Luật TP.HCM, Nguyễn Phi Duy Linh bị khởi tố theo Điều 258 Bộ luật Hình sự. Linh là người quan trọng có liên quan đến vụ án thiếu tá Đinh Công Sắt và trung tá, nhà báo Dương Ngọc Tiến (Báo Công An TP.HCM) lợi dụng tự do dân chủ nói xấu, tố cáo sai sự thật vừa bị khởi tố và bắt giam. Nguyễn Phi Duy Linh đã rời khỏi nơi cư trú từ trước Tết nguyên đán. Công an TP Đà Nẵng đã phát lệnh truy nã toàn quốc đối với Linh từ ngày 1-2-2008.