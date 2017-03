Bắt giam trung tá, nhà báo Dương Ngọc Tiến-Báo CATP.HCM

Ngay sau khi bị bắt, bị can Dương Ngọc Tiến được di lý về Đà Nẵng. Theo một nguồn tin riêng, ông Dương Ngọc Tiến sinh năm 1956, có hộ khẩu thường trú tại khu tập thể Tổng cục II Bộ Quốc phòng. Trước thời gian công tác tại Báo Công An TP.HCM, ông Tiến là cán bộ thuộc phòng Tuyên truyền, Cục Công tác chính trị thuộc Tổng cục Xây dựng lực lượng Bộ Công an. Trung tá Dương Ngọc Tiến bị bắt tạm giam theo Điều 258 BLHS, liên quan đến vụ việc Đinh Công Sắt rải truyền đơn, tổ chức xúi giục tố cáo sai sự thật trước kỳ bầu cử quốc hội vừa qua. Ông Đinh Công Sắt nguyên là thiếu tá, cán bộ phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng.

Ngày 14-10-2005, thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, Thứ trưởng Bộ Công an đã ra Quyết định số 5308 về việc kỷ luật cán bộ đối với thiếu tá Đinh Công Sắt, cán bộ Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an TP Đà Nẵng với hình thức tước danh hiệu công an nhân dân. Trước đó, thiếu tá Đinh Công Sắt công tác tại Phòng CSGT Công an Đà Nẵng. Ông này đã cho in ký hiệu Fe và số điện thoại của mình lên đội xe ben chở đất của gia đình để làm mật hiệu. Không những thế, ông ta còn có những hành vi sai phạm khi một trong những chiếc xe có ký hiệu Fe bị xử lý (Báo Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin). Sau khi bị tước quân tịch, năm 2007, trước thời gian bầu cử, ông Đinh Công Sắt đã có hành vi xúi giục một số công dân khiếu kiện và tham gia rải truyền đơn. Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án và ra lệnh truy nã đối với ông Sắt. Sau gần một năm phát lệnh truy nã, tháng 12-2007, Công an TP Đà Nẵng đã bắt được ông Sắt và cho tại ngoại. Vụ việc hiện đang trong quá trình điều tra.