Bắt giam Trưởng văn phòng công chứng ở Trà Vinh

Cơ quan CSĐT công an tỉnh Trà Vinh cho biết, ngày 14-2, đã khởi tố bắt giam Thạch Văn Lành, 44 tuổi, trưởng văn phòng công chứng Cộng Sự ở TP Trà Vinh về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.



Trần Thị Mỹ Hằng và hợp đồng ủy quyền được Thạch Văn Lành giúp công chứng

Liên quan đến vụ án này, công an tỉnh Trà Vinh cũng đã khởi tố bị can Trần Thị Mỹ Hằng, 33 tuổi, ngụ TP Trà Vinh về tội lừa đảo nhưng cho tại ngoại do Hằng đang mang thai.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, trước đó, phòng CSĐT tội phạm về TTXH PC 45 công an tỉnh Trà Vinh nhận nhiều đơn thư của các nạn nhân tại TP.HCM, Cần Thơ, Trà Vinh tố cáo Hằng thuê ô tô tự lái rồi làm giấy tờ giả chiếm đoạt xe mang đi bán rẻ hoặc cầm cố.

Theo hồ sơ ban đầu, từ đầu năm 2016 đến khi bị bắt, Hằng đã thuê 14 ô tô rồi nhờ Lành ký hợp đồng công chứng, giấy ủy quyền qua tên Hằng để cầm cố tại các tỉnh Trà Vinh, Hậu Giang, Cần Thơ và TP.HCM lấy gần 7,5 tỉ đồng. Hằng từng làm cò đất, môi giới nhà đất nên quan hệ mật thiết với Lành qua giao dịch, công chứng. Khi chuyển sang lừa đảo, chiếm đoạt ô tô, Hằng móc nối với Lành làm giả giấy tờ và chia tiền phần trăm hậu hỉnh cho Lành.

Thông qua mối quan hệ bạn bè hoặc người quen giới thiệu, tháng 10-2016, Hằng thuê xe Inova của anh N.V.C (ngụ quận Tân Phú) nói để thường xuyên tổ chức các tuor du lịch TP.HCM-Vũng Tàu. Sau đó, Hằng tháo thiết bị định vị, cắt đứt số điện thoại liên lạc với anh C.

Trong thời điểm anh C. tố cáo, Hằng tiếp tục thực hiện một vụ lừa đảo khác là mang ba chiếc Futuner thuê của người khác cầm cố cho ông P. (chủ quán bún bò P.L trên đường Lê Trọng Tấn, quận Bình Tân) lấy 2 tỉ đồng.

Ngày 20-12-2016, anh C. phát hiện Hằng ở Trà Vinh nên bắt giữ. Tại cơ quan công an, Hằng khai lấy chiếc xe anh C. bán cho ông H. (ngụ hẻm 255, Phạm Đăng Giản, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân) được 300 triệu đồng chia nhau tiêu xài. Hằng nói dối ông H. xe bị mất hồ sơ tự quản rồi đưa giấy ủy quyền được VP Cộng Sự công chứng để bán xe.

Chữ ký của Hằng trong một hợp đồng công chứng

Trước đó, công an huyện Càng Long (Trà Vinh) thụ lý đơn tố cáo Hằng lừa thuê xe rồi chiếm đoạt. Khi công an vào cuộc, Hằng đã nhanh chân bỏ trốn. Quá trình điều tra, Công an tỉnh Trà Vinh phối hợp công an TP.HCM thu hồi xe tang vật.

Hằng khai do nợ nần nên lừa đảo để trả nợ nhưng người dân địa phương cho biết thời gian gần đây gia đình Hằng xây nhà, mua đất để kinh doanh...