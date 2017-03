Bắt giang hồ Hải Phòng bảo kê ở Đồng Nai

Ngày 24/10, Đội 4, Phòng Cảnh sát truy nã (PC52) Công an TP Hải Phòng với sự phối hợp của Công tỉnh Đồng Nai và Công an TP Móng Cái (Quảng Ninh) đã mưu trí bắt gọn Đặng Quang Toàn (Toàn "đen"), 30 tuổi, ĐKNKTT tại xóm Giữa, thôn Thanh Lãng, thị trấn Quảng Thanh, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng - đối tượng đặc biệt nguy hiểm trong băng nhóm tội phạm vừa gây án tại Đồng Nai. Tang vật thu giữ gồm 1 CMND giả, 1 khẩu súng col quay.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng CSĐT tội phạm hình sự (PC45) - Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện một số đối tượng có dấu hiệu hoạt động theo kiểu xã hội đen, chuyên bảo kê vũ trường, tổ chức cờ bạc, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, kinh doanh bến bãi… gây bức xúc, lo lắng trong nhân dân. Chuyên án nhanh chóng được xác lập.

Sau một thời gian xác minh, các trinh sát, điều tra viên đã dựng được một số băng nhóm tội phạm, đặc biệt là băng nhóm do Phạm Duy Hưng (tức Hưng "vườn điều") cầm đầu. Tên này từ huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng vào Đồng Nai, tập hợp các đối tượng từng có mối liên hệ với tổ chức tội phạm của Năm Cam, Khánh Trắng, Dung Hà để hoạt động...

Sau khi Toàn "đen" bị đàn em của Nguyễn Văn Long (Long "thanh") - một đối tượng hình sự khác cùng hoạt động tại Đồng Nai chém trọng thương. Không dàn xếp được tranh chấp, Hưng "vườn điều" đã gọi khoảng 20 tay dao, súng trong giới giang hồ đất Cảng vào Đồng Nai "xử lý" băng nhóm của Long "thanh".



Đặng Quang Toàn và tang vật.

Nhận được nguồn tin cơ sở cung cấp. Đầu năm 2011, Ban chuyên án đã quyết định phá án để triệt phá hai băng nhóm tội phạm trên, ngăn chặn kịp thời một vụ truy sát đẫm máu. Hưng "vườn điều" sa lưới pháp luật, Toàn "đen" trốn khỏi Đồng Nai.

Nhận được thông báo truy nã của Công an tỉnh Đồng Nai đối với Toàn "đen", Đội 4, Phòng PC52, Công an TP Hải Phòng dưới sự chỉ đạo của Thượng tá Nguyên Đình Xoang, Phó Trưởng phòng và Thượng tá Đỗ Đức Cảnh, Đội trưởng, đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, nhanh chóng dựng lại một cách chính xác quy luật hoạt động của đối tượng. Tuy nhiên, là đối tượng gian ngoan, xảo quyệt, tên Toàn luôn thay đổi địa điểm.

Mất hàng tháng trời ròng rã, các trinh sát mới xác định chính xác tọa độ ẩn náu của y. Tối 24/10, tại TP Móng Cái (Quảng Ninh), các trinh sát có sự phối hợp của Công an tỉnh Đồng Nai và Công an TP Móng Cái đã bất ngờ quật ngã Toàn "đen", không để y kịp trở tay và tẩu thoát sang Trung Quốc. Tại thời điểm bắt giữ đối tượng, lực lượng Công an còn thu trong người tên này 1 giấy CMND mang tên, tuổi, địa chỉ một người khác nhưng đã bị y thay ảnh của mình để che giấu nhân thân.

Bị bắt giữ, song Toàn "đen" vẫn rất ngoan cố, vờ tỏ ra "ngỡ ngàng" trước thẩm vấn của cơ quan Công an về khẩu súng y đang giấu. Bằng chiến thuật thông minh, sắc bén trong nghiệp vụ truy xét, lực lượng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an Hải Phòng và Công an Đồng Nai đã buộc Toàn "đen" phải khai nhận nơi y cất khẩu súng col quay đã tàng trữ và sử dụng. Qua đấu tranh của lực lượng Công an, Toàn "đen" còn khai nhận nhiều hoạt động phạm tội của y cùng đồng bọn tại tỉnh Đồng Nai và nhiều địa phương khác.



Theo Q.Phòng - V.Thịnh (CAND)