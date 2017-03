Bắt giang hồ Vũ ‘mập’ chuyên cung cấp ma túy

(PL)- Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) cho biết đã bắt giữ Hồ Hoàng Vũ, tức Vũ “mập”, ngụ phường Tân Bình, thị xã Dĩ An về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Rạng sáng 19-10, trinh sát tiến hành vây bắt Vũ “mập” khi đối tượng đang bán ma túy “đá” cho một con nghiện. Qua khám xét, cơ quan công an còn thu giữ thêm bốn gói nylon được dán kín, bên trong chứa ma túy “đá” và ĐTDĐ có chứa nhiều tin nhắn trao đổi, buôn bán ma túy với các con nghiện khác. Qua đấu tranh, Vũ khai nhận việc mua bán ma túy thuận lợi là “nhờ có “số má” trong giới giang hồ”. Vũ từng bị TAND thị xã Dĩ An xử phạt 18 tháng tù giam về tội cố ý gây thương tích. Sau khi ra tù, Vũ tiếp tục thành lập đường dây buôn bán, tàng trữ ma túy. VŨ HỘI