Bắt giữ 2 người ở Biên Hòa tổ chức cá độ mùa World Cup

Ngày 9-7, Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết đã bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Phi (29 tuổi) và Sơn Hoàng Anh (tự Nhí "mập", 29 tuổi) để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá. Cả hai đều ngụ TP Biên Hòa.



Nghi can Hoàng Anh (áo đen bên phải) khi cơ quan công an bắt quả tang. (Ảnh do Công an tỉnh Đồng Nai cung cấp)

Theo thông tin ban đầu, trước đó vào ngày 8-7, lực lượng công an phát hiện Phi có nhiều biểu hiện nghi vấn về việc thu gom tiền cá cược bóng đá của một số người tại khu vực thuộc phường Long Bình Tân (TP Biên Hòa) nên đã kiểm tra, phát hiện Phi đang đi thu tiền cá cược bóng đá của hai trận tứ kết World Cup.



Mở rộng điều tra, công an bắt giữ nhà cái cá cược là Sơn Hoàng Anh (tự Nhí "mập").

Ngay sau đó, công an kiểm tra hành chính nhà Hoàng Anh, phát hiện nhiều tài liệu ghi nội dung và số tiền cá cược bóng đá, trong đó ở hai trận tứ kết đã lên tới gần 500 triệu đồng.

Vụ việc đang được Công an TP Biên Hòa tiếp tục mở rộng điều tra.