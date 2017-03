Bắt giữ 2 xe ô tô tải chở gỗ và nội tạng trái phép

Trước đó, vào khoảng 3h45', tổ công tác của Phòng CSGT Công an tỉnh thực hiện kế hoạch tuần tra, kiểm soát tại Km 629 - Quốc lộ 1A (thuộc địa phận xã Bắc Trạch, huyện Bố Trạch), đã phát hiện xe ô tô tải mang BKS 47C – 04.184, do Nguyễn Đình Thủ (SN 1984, trú tại Phước An, K rông Pắc, tỉnh Đăk Lăk) điều khiển, chạy theo hướng Nam - Bắc có hành vi vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông. Qua kiểm tra, tổ tuần tra kiểm soát phát hiện trên xe chở 21 khối gỗ (nhóm 3) không có giấy tờ hợp pháp.



Trong một vụ việc khác, lúc 4h15', tổ tuần tra đã dừng kiểm tra xe ô tô tải mang BKS 17C - 00.081 do Lê Văn Thành (SN 1983, trú tại An Vũ, Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) điều khiển, chạy theo hướng Nam - Bắc có nhiều biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra ban đầu, tổ tuần tra đã phát hiện trên xe chở một lượng lớn nội tạng động vật, ước tính khoảng 1 tấn lòng lợn không có giấy tờ hợp pháp từ Đà Nẵng đi Hải Phòng. Ngay sau đó, lực lượng tuần tra đã lập biên bản vi phạm và bàn giao cho Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Quảng Bình xử lý theo quy định. Tổ tuần tra đã tiến hành lập biên bản vi phạm và bàn giao cho Đội Kiểm lâm cơ động và phòng chống cháy rừng số 1 Quảng Bình xử lý theo quy định. Theo Đặng Tài - Lan Hương (Dân trí)