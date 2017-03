Bắt giữ 21 người tham gia sòng tài xỉu, đá gà

Cơ quan này đang tạm giữ 21 nghi can liên quan đến vụ việc để phân loại, xử lý. Chiều 3-1, các trinh sát hình sự quận 10 ập vào tụ điểm lắc tài xỉu và đá gà nằm trong bãi đất trống số 336 Nguyễn Chí Thanh (phường 5, quận 10). Tại hiện trường, công an thu giữ hai con gà có gắn bốn cựa sắt, ba hột xí ngầu, 5,6 triệu đồng. Tiếp đó, thu giữ trong người các đối tượng gần 77 triệu đồng và 1.100 USD cùng 20 chiếc ĐTDĐ và 14 xe máy các loại.

Qua đấu tranh khai thác, công an làm rõ sòng đá gà do Nguyễn Khắc Tuấn (ngụ quận 5) tổ chức. Mỗi độ đá gà là 2 triệu đồng, thường ngày trường gà có 4-5 trận đá độ, Tuấn thu lợi từ 1 đến 2 triệu đồng. Còn sòng tài xỉu do Hoàng Thanh Tùng (ngụ quận 10) làm cái.

XUÂN NGỌC