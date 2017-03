Bắt giữ 23 "con bạc"

13h ngày 22-7, Đội Chống tệ nạn xã hội, Phòng CSHS - CATP Hà Nội phối hợp với CAH Quốc Oai bất ngờ đột kích khu đất lấn chiếm của gia đình ông Nguyễn Xuân Thủy, ở thôn Ngọc Than, xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai, phát hiện gần 30 đối tượng đang chơi xóc đĩa ăn tiền. Phát hiện lực lượng công an, nhiều “con bạc” đã liều mạng nhảy xuống ao chạy trốn. Tuy nhiên, 23 “con bạc” đã phải tra tay vào còn số 8.

Tại hiện trường, cơ quan công an thu được 11 triệu đồng và nhiều phương tiện các đối tượng sử dụng đánh bạc. Qua khai thác ban đầu, cơ quan điều tra làm rõ Lê Công Nguyên, SN 1987, trú tại thị trấn Quốc Oai đóng vai trò tổ chức “sới bạc” này. Nguyên trực tiếp thu 500 nghìn đồng của ai có nhu cầu tham gia chơi đánh bạc và phân thời gian tổ chức đánh bạc làm 2 ca từ 10h sáng đến 13h chiều và từ 21h tối đến 23h đêm.

Ngoài khu đất lấn chiếm của gia đình ông Nguyễn Xuân Thủy, Nguyên cùng đồng bọn còn tổ chức đánh bạc tại một số mảnh vườn, khu đất trống của một số hộ gia đình trong thôn Ngọc Than, xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai và trả cho họ tiền thuê địa điểm. Cơ quan điều tra cũng làm rõ cùng tham gia đánh bạc còn có một số đối tượng là giáo viên dạy mầm non và cán bộ thôn Ngọc Than. Phòng CSHS - CATP Hà Nội tiếp tục điều tra và truy bắt các đối tượng liên quan đang bỏ trốn.



Theo Hà Hoàng (ANTĐ)