Bắt giữ 244 đối tượng mua bán người

Trong đó, Công an khởi tố 114 vụ và 205 người, Bộ đội Biên phòng khởi tố 36 vụ, bắt 39 người. Viện Kiểm sát nhân dân các cấp đã truy tố 104 vụ, 198 bị can, trong đó 71 vụ và 136 bị can về tội mua bán người. Số vụ đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em là 34 vụ, 62 bị can. Sáu tháng đầu năm 2015, lực lượng chức năng đã xác minh, giải cứu, tiếp nhận 449 nạn nhân bị mua bán. Trong đó Bộ đội Biên phòng các cấp giải cứu và tiếp nhận 64 nạn nhân. Bộ Ngoại giao tiếp nhận, hỗ trợ 27 nạn nhân, trên 80% người trở về đã được hỗ trợ ban đầu.

Cũng theo lực lượng chức năng, tình trạng môi giới trái phép, tổ chức xem mặt, chọn vợ cho người nước ngoài Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) để lừa bán tiếp tục diễn ra ở phía Nam. Sáu tháng đầu năm đã phát hiện 200 vụ, 310 đối tượng, 548 nạn nhân.

Theo lực lượng chức năng, lợi dụng các trang mạng xã hội như Zalo, Facebook, điện thoại di động, internet... các đối tượng đã giới thiệu tạo dựng lòng tin, tập trung vào các em gái thuộc các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thiếu sự quản lý để lừa bán ra nước ngoài. Điển hình như Lai Châu, công an đã bắt năm người đã lừa bán 19 phụ nữ, trẻ em sang Trung Quốc. Ngoài ra, hoạt động tội phạm mua bán trẻ em (trong đó có trẻ sơ sinh, học sinh) các tỉnh biên giới diễn biến phức tạp. Riêng ba tỉnh Lào Cai, Hà Giang, Lai Châu đã xảy ra 20 vụ.

Mặc dù đã có nhiều biện pháp để ngăn chặn tình trạng mua bán người, tuy nhiên theo đánh giá của lực lượng chức năng tình hình tội phạm này vẫn diễn biến phức tạp. Đặc biệt là mua bán người dưới dạng lừa đưa người ra nước ngoài rồi bán vào các động mại dâm, lao động cưỡng bức hoặc hôn nhân trái phép.

Trong khi đó công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình, tham mưu lãnh đạo các cấp đề ra những kế hoạch biện pháp có nơi, đơn vị chưa chủ động dẫn đến kết quả phòng ngừa ngăn chặn chưa thực sự hiệu quả. Công tác phối hợp giữa các cấp, ngành địa phương trong điều tra, truy tố, xét xử hiệu quản răn đe chưa cao. Đồng thời, do thiếu việc làm, kinh tế khó khăn, sự nhẹ dạ cả tin, mất cảnh giác của người dân, mất cân bằng về giới của một số nước gần Việt Nam và khu vực.... đã dẫn đến tình trạng trên.