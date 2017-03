Bắt giữ băng nhóm chuyên "ăn đêm" trong các khu nhà trọ

Chiều 11/10, cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An, Bình Dương cho biết: Vừa tạm giữ nhóm đối tượng gồm Nguyễn Văn Tuấn (tự Tuấn "đại bàng", 23 tuổi, quê Sóc Trăng), Nguyễn Quốc Đạt (17 tuổi, quê Cà Mau), Võ Văn Phương (18 tuổi, quê An Giang) và Nguyễn Văn Dĩ (24 tuổi, quê Bến Tre) về hành vi trộm cắp 2 chiếc xe máy.

Trước đó, người dân cư ngụ gần nơi các đối tượng ở trọ phát hiện bọn chúng không đi kiếm sống mà thường xuyên tụ tập ăn nhậu, tiền tiêu xài phung phí và nhiều biểu hiện bất minh khác nên trình báo cơ quan Công an. Qua tiến hành các biện pháp nghiệp vụ kết hợp cùng các tài liệu chứng cứ thu thập được, đêm 10/10 đến rạng sáng 11/10, các trinh sát hình sự Công an thị xã Thuận An đã bắt giữ chúng. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng thừa nhận khoảng 9h tối 9/10, bọn chúng rảo quanh các khu nhà trọ để trộm. Khi đến khu nhà trọ số 43/25, khu phố 1B, phường An Phú (thị xã Thuận An) thấy còn mở cửa nên lẻn vào dắt được hai chiếc xe máy rồi tẩu thoát. Ngoài ra, bọn chúng còn khai nhận đã thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm khác.

Theo C.Bình (C ND)