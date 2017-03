Bắt giữ bốn xà lan chở than không rõ nguồn gốc

Theo tin ban đầu, 4 xà lan kể trên chở khoảng hơn 2.500 tấn than cám. Hiện các cơ chức năng của thành phố Hạ Long đã tiến hành tạm giữ số than và phương tiện kể trên để tiếp tục điều tra làm rõ.



Trong quá trình kiểm tra, đoàn phát hiện tại khu vực hòn Gạc, phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long có 4 phương tiện chở than đang neo đậu.



Tại thời điểm kiểm tra không có chủ phương tiện, không có thuyền trưởng, những người có mặt trên các xà lan chở than không xuất trình được giấy tờ hợp lệ chứng minh nguồn gốc của lượng than trên.



Bí thư Thành ủy Hạ Long Lê Hồng Thanh cho biết, việc kiểm tra, phát hiện 4 xà lan chở than trên nằm trong hoạt động ngăn chặn khai thác và vận chuyển than trái phép của thành phố Hạ Long được tiến hành thường xuyên.



Thời gian tới, Hạ Long sẽ tiếp tục đẩy mạnh kiểm tra việc khai thác, vận chuyển khai thác than trái phép trên địa bàn.





Theo Mạnh Khánh (TTXVN)