Bắt giữ đối tượng bị truy nã đặc biệt tại Quảng Nam

Đối tượng Phạm Thanh Hiếu. (Nguồn: baodanang.vn)

Tang vật thu được gồm một bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá.



Qua đấu tranh, công an phát hiện một trong năm đối tượng là Phạm Thanh Hiếu, 26 tuổi, trú phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, là đối tượng đang bị Công an Đà Nẵng truy nã theo quyết định số 07/PC45 ngày 13/3/2013 về hành vi giết người.



Trước đó, vào khoảng 22 giờ ngày 26/2, Hiếu cùng một số đối tượng gây sự với nhóm của Lê Tiến Dũng. Hai bên đã dùng hung khí đánh nhau, do yếu thế, Hiếu đã bỏ chạy.



Đến 23 giờ cùng ngày, Hiếu rủ thêm bảy đối tượng đi tìm Dũng trả thù. Khi thấy nhóm của Dũng, Hiếu đã dùng súng và dao gây sát thương. Lê Tiến Dũng bị bắn một phát vào vùng bụng, thương tích vĩnh viễn 73%.



Gây án xong, Hiếu đã tẩu thoát vào Quảng Nam. Tên này là đối tượng hình sự manh động, có nhiều tiền án tiền sự về hành vi cố ý gây thương tích.



Hiện đối tượng đã được bàn giao công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục điều tra làm rõ./.