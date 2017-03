Bắt giữ đối tượng cầm đầu nhóm quay phim tống tiền CSGT

Ngô Quốc Bảo khai nhận đã cùng Đinh Ngọc Trung, 29 tuổi, trú quận 12, TP Hồ Chí Minh; Trương Ngọc Vũ, 26 tuổi; Huỳnh Ngọc Thọ, cùng ngụ TP Đà Nẵng, tổ chức quay phim một tổ CSGT tỉnh Thừa Thiên - Huế đang tuần tra kiểm soát trên tuyến QL1A, phía Nam chân đèo Phước Tượng thuộc xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc. Sau đó, dùng đoạn phim này đòi lực lượng CSGT phải nộp tiền. Sau khi nghe 5 cán bộ của tổ tuần tra báo cáo sự việc bị tống tiền, Trưởng phòng CSGT Công an Thừa Thiên - Huế báo cáo vụ việc lên Ban Giám đốc Công an tỉnh.

Đến ngày 5/8/2012, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng Trung, Vũ và Thọ để điều tra tội “cưỡng đoạt tài sản”, riêng Ngô Quốc Bảo là người khởi xướng việc tống tiền đã bỏ trốn khỏi địa phương nên bị cơ quan điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế ra lệnh truy nã toàn quốc.





Theo Phương Quỳnh (CAND)