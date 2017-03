Bắt giữ đối tượng làm giả bột ngọt

Chiều 9-8, Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) đang tạm giữ nghi can Nguyễn Bá Hà (trú xã Tràng Sơn, Đô Lương) có hành vi tàng trữ và buôn bán hàng giả.





Bước đầu Nguyễn Bá Hà khai, từ đầu năm 2013 đến khi bị bắt giữ, đã mua bột ngọt Trung Quốc và chất phụ gia, bột giặt rẻ tiền về đóng giả các lại bột ngọt có thương hiệu đưa ra thị trường bán.



Theo AN KHÁNH (TTO)

