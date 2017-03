Bắt giữ đối tượng truy nã sau gần một năm lẩn trốn

Nguyễn Thế An

Trước đó, ngày 18-9-2009, anh Cao Văn Thế là nhân viên Công an xã Hòa Bình (huyện Trà Ôn) trên đường từ nhà đến cơ quan phát hiện Nguyễn Thái An đang chặn xe và to tiếng với một người đi đường, liền bước đến hỏi. An không trả lời mà đi thẳng về nhà. Anh Thế đi theo định mời An về trụ sở hỏi rõ sự việc thì bất ngờ An chạy vào nhà lấy dao chém anh Thế rồi bỏ chạy. Anh Thế bị thương 21% do vết chém của An.

Công an huyện Trà Ôn đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can An về hành vi “Cố ý gây thương tích” nhưng sau đó An bỏ trốn nên Công an huyện ra quuyết định truy nã.



Theo B.D (CAO)