Bắt giữ đường dây sản xuất mìn có quy mô lớn

Trong số 6 đối tượng, có 5 đối tượng cùng trú tại huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng, gồm: Phạm Văn Tuấn, SN 1980; Hoàng Văn Phượng SN1988; Nguyễn Văn Tuân, SN 1991; Nguyễn Văn Tuệ, SN 1989; Đỗ Văn Hưng, SN 1986. Đối tượng còn lại là Đỗ Hữu Tuấn, SN 1957, ĐKTT: Khu Cửa Ngăn, phường Phương Đông, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Tang vật thu được gồm : 53 kg bột thuốc mìn thành phẩm chưa đóng thỏi; 61 kg thỏi mìn thành phẩm; 14 kg hóa chất phụ gia dùng chế tạo mìn; 900 kg AMMONIUM NITRATE (Hóa chất sản xuất thuốc mìn); 65 kg sáp nến; 1 máy nghiền, 1 máy dập plastic, 1 bếp ga mini, 8 bình ga mini, 4 bao mùn cưa, 6 ống nhựa, 2 xe máy, 1 cân đĩa, 1 nồi nhôm, 15 lọ hồ (đều là các vật liệu phụ và công cụ phục vụ việc sản xuất quả nổ thành phẩm).



Cơ quan điều tra đang ghi nhận vụ việc

Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng trên khai nhận: Do biết tại địa bàn TP Cẩm Phả có nhu cầu sử dụng mìn để khai thác khoáng sản trái phép lớn nên Phạm Văn Tuấn cùng Hoàng Văn Phượng, Nguyễn Văn Tuân, Nguyễn Văn Tuệ, Đỗ Văn Hưng, Đỗ Hữu Tuấn đi mua thuốc mìn, các hóa chất phụ gia và các công cụ khác từ địa bàn TP Hải Phòng đưa đến tập kết tại khu bãi đất hoang nằm sâu trong núi thuộc khu 7, phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả để tổ chức sản xuất mìn, sau đó bán kiếm lời.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với các đối tượng trên để điều tra về tội Chế tạo trái phép vật liệu nổ. Công an tỉnh Quảng Ninh đang đấu tranh mở rộng bắt giữ, xử lý triệt để các đối tượng trong đường dây mua bán, vận chuyển chế tạo trái phép vật liệu nổ có tính chất nghiêm trọng này.