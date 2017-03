Bắt giữ gã "xe ôm" cưỡng hiếp nữ du khách ngoại

Sống bằng nghề chạy xe ôm ở Hội An, hằng ngày luôn tiếp xúc với những cô gái ngoại quốc nên không biết từ lúc nào cái “máu” muốn “thử một lần cho biết” của Đỗ Văn Bông (SN 1982, trú Cẩm Phô, TP Hội An, Quảng Nam) đã nhen nhóm.



Thế rồi vào một đêm, khi Bông đang hành nghề xe ôm tại phố cổ thì có một cô gái ngoại quốc đến thuê chở về khách sạn. Đúng là cơ hội bấy lâu hằng mong muốn, Bông không chở khách về khách sạn mà chở thẳng đến một nhà nghỉ rồi ép cô gái quan hệ với mình.

Khoảng 18 giờ ngày 25-2, chị C. (SN 1983, Quốc tịch Ireland) cùng bạn là J. đặt chân đến Phố cổ Hội An để tham quan, du lịch. Khi đến đây hai vị khách này thuê khách sạn trên đường Trần Phú (Hội An) để ở. Đến khoảng 19 giờ 30 phút, sau khi ổn định chỗ ở, chị C. và J. rời khách sạn để đi dạo phố. Sau nhiều giờ vui chơi ở nhiều tụ điểm khác nhau, đến khoảng 4 giờ ngày 26-2, hai vị khách đến ngã tư Lê Lợi - Trần Hưng Đạo (TP Hội An) để bắt xe ôm về lại khách sạn.



Thấy có khách, anh Nguyễn Minh Tâm (SN 1985, trú đường Phan Bội Châu, TP Hội An) và Đỗ Văn Bông - hành nghề xe ôm điều khiển xe máy chạy đến. Khi đến nơi, hai bên trò chuyện và trao đổi về giá cước phí để chở về khách sạn. Lúc này anh Tâm nói chuyện với chị J., còn Bông nói chuyện với C.



Sau khi thỏa thuận giá, anh Tâm chở chị J. về khách sạn, còn Đỗ Văn Bông dùng xe máy 92K8-1045 chở chị C. đi. Tuy nhiên khi lên xe, Bông không chở chị C. về khách sạn chị thuê mà chở thẳng đến nhà nghỉ N.Y (Hà My Đông B, Điện Dương, Điện Bàn, Quảng Nam) để thực hiện hành vi tội lỗi của mình. Khi đến nhà nghỉ, Bông khống chế đưa chị C. vào phòng số 9 và đè vị khách xuống giường, đồng thời chửi bới và đánh đập chị C. khiến người phụ nữ nước ngoài hoảng sợ nằm im...



Thỏa mãn xong, Bông mặc áo quần và bảo chị C. trả tiền trọ, nhưng chị C. không trả nên Bông phải trả. Xong đâu vào đấy, Bông bảo vị khách ngoại lên xe để chở về khách sạn. Trên đường về, để trừ tiền phòng trọ mình vừa đã trả, Bông lấy của chị C. hai chiếc máy ảnh, một sợi dây chuyền vàng, sau đó đem ra TP Đà Nẵng bán lấy tiền tiêu xài.

Còn về phần chị C., sau khi được Bông thả gần khách sạn, đã tìm đường đến Công an TP Hội An để báo sự việc. Sau khi điều tra xác minh, đến ngày 4-4, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đỗ Văn Bông về hành vi “hiếp dâm” và “cướp tài sản”... Tuy nhiên, xét thấy mức độ vụ án nghiêm trọng, và mang yếu tố phạm tội với người nước ngoài không thuộc thẩm quyền giải quyết nên Công an TP Hội An đã chuyển hồ sơ vụ án lên Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Nam để tiếp tục xử lý.



Vụ việc đang được cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Nam giải quyết.

Theo lý lịch, Đỗ Văn Bông là đối tượng “anh chị” có “máu mặt” trong giới xe ôm ở phố cổ. Từ nhỏ Bông đã nhiều lần vào trại giáo dưỡng, khi lớn lên là đối tượng thuộc diện “quản lý” của công an địa phương.



