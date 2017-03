Bắt giữ gần 120 xe máy “bão đêm”

Đêm 12-3-2011 và rạng sáng 13-3-2011, Phòng CSGT Đường bộ (PC67) Công an TP.HCM phối hợp Đội CSGT - Trật tự – Phản ứng nhanh Công an quận 4 ra quân tổ chức truy quét các đối tượng tham gia tụ tập diều khiển xe máy dàn hàng ngang, lạng lách, nẹt pô… gây mất an ninh trật tự trên các tuyến đường của quận 4.

Ngay từ 22 giờ ngày 12-3, trinh sát hình sự đã ra quân trà trộn vào những tốp thanh niên quậy phá. Đến 23 giờ cùng ngày, hàng trăm xe máy tụ tập chạy qua các tuyến đường Nguyễn Tất Thành, Hoàng Diệu để đổ về khu vực cầu Tân Thuận 2 qua quận 7, sau đó vòng trở lại.



Do đã chủ động nên đến 3 giờ sáng 13-3, lực lượng chức năng lập biên bản tạm giữ 47 xe máy của các đối tượng vi phạm: gây mất trật tự công cộng, không đội mũ bảo hiểm, tống 3-4 người, lạng lách, tụ tập cổ vũ…



Cùng thời điểm này, Đội CSGT Chợ Lớn cũng tổ chức chốt chặn, lập biên bản tạm giữ 11 xe máy. Bên cạnh đó các Đội CSGT Phú Lâm, Đội CSGT - Trật tự – Phản ứng nhanh quận 6, Bình Tân, Bình Thạnh… cũng ra quân dẹp “bão”, lập một số biên bản tạm giữ xe của các đối tượng vi phạm nâng tổng số xe tham gia “bão đêm” bị lập biên bản tạm giữ gần 100 chiếc.



Sau khi bị truy đuổi gắt gao tại địa bàn quận 4 và một số địa bàn đoàn “bão đêm” đi qua, nhiều tốp điều khiển xe chạy về đại lộ Võ Văn Kiệt để ra đường Hùng Vương về đường Tên Lửa (phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân) để đua xe đến tận 7 giờ cùng ngày mới chấm dứt. Theo T. Tiến (NLĐO)