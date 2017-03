Bắt giữ, gí điện 220V vào đầu con nợ

Theo đó, ngày 21/1 (tức 28 Tết Nhâm Thìn), anh Nguyễn Tuấn Anh (40 tuổi, ở phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, trình báo về việc em trai là anh Nguyễn Tiến Dũng (39 tuổi) đang bị một đối tượng bắt giữ trái pháp luật và đe dọa, yêu cầu gia đình phải trả 100 triệu đồng thì mới trả tự do.



Cơ quan chức năng khẩn trương xác minh, tìm được nơi anh Dũng đang bị giam giữ tại căn nhà số 3, ngách 1, ngõ 360 đường La Thành, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa và tiến hành giải cứu thành công nạn nhân.



Tại thời điểm này, lực lượng chức năng phát hiện nạn nhân trong tình trạng bị trói chân, tay, nằm còng queo dưới nền nhà, đồng thời phát hiện, thu giữ 1 khẩu súng tự chế cùng với 3 viên đạn, 1 viên đã lên nòng; 6 túi nilon đựng ma túy tổng hợp thuộc nhóm ATS có trọng lượng 4,692 gam.



Trần Đình Cường, chủ nhân của căn nhà trên khai nhận đã bắt giữ anh Nguyễn Tiến Dũng để siết nợ. Đối tượng này cũng khai nhận trước đó đã sử dụng ma túy tổng hợp và số ma túy trên được mua ở khu vực bãi rác Thành Công, quận Đống Đa, với số tiền 5 triệu đồng.



Anh Dũng là chủ thầu xây dựng, đầu năm 2011, do cần tiền anh Dũng vay Cường 40 triệu đồng với lãi suất vay lần thứ nhất được ấn định là 7.000 đồng/1 triệu đồng/1 ngày và lãi suất lần vay tiếp theo là 10.000 đồng/1 triệu đồng/ 1 ngày. Cường cho anh Dũng vay tiền 2 lần, mỗi lần 20 triệu đồng.



Cuối năm 2011, do làm ăn thua lỗ, chưa có tiền trả lãi nên anh Dũng đã bị Cường thuê côn đồ đổ chất thải vào nhà để uy hiếp. Anh Dũng đã phải tìm đến nơi khác thuê ở tạm trong thời gian kiếm tiền trả lãi cho Cường.



Sát Tết Nguyên đán 2012, Cường nhiều lần điện thoại đe dọa, ép anh Dũng trả nợ. Sợ liên lụy đến vợ con, ngày 20/1 anh Dũng đã đến nhà Cường ở phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa xin khất nợ.



Tại đây, Cường đưa anh Dũng lên tầng 4 và dùng súng tự chế dí vào đầu đe dọa. Cường còn dùng nguồn điện 220V dí vào mang tai anh Cường gây phù nề, chảy máu và bắt anh Dũng phải viết giấy nợ 100 triệu đồng.



Sau đó, Cường trói chân, tay nạn nhân, ép phải điện thoại cho gia đình mang đủ 100 triệu đồng đến trả.



Cơ quan CSĐT - CA Hà Nội quyết định tạm giam 4 tháng đối với Trần Đình Cường để điều tra làm rõ các hành vi bắt giữ người trái pháp luật, tàng trữ trái phép chất ma túy và cướp tài sản.



