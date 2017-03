Bắt giữ hai mẹ con tham gia làm giả giấy tờ để đi... du học

Trước đó, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một số đối tượng thuê người làm bằng cấp giả để hoàn thiện thủ tục đi xuất khẩu lao động dưới hình thức đi du học. Ngày 13-4, công an khám xét nơi ở của Đông, phát hiện và thu giữ một số bằng tốt nghiệp THPT và các loại giấy tờ giả. Từ lời khai của Đông, công an bắt quả tang Hương mang một số giấy tờ giả đi giao cho khách hàng. Đông và Hương khai số giấy tờ giả là do Khương thực hiện. Khám xét nơi ở của Hương và Khương, công an tiếp tục thu nhiều loại giấy tờ tài liệu, máy móc dụng cụ để sản xuất giấy tờ, văn bằng, chứng chỉ giả.