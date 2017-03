Bắt giữ hai nhóm mua bán ma túy đá số lượng lớn có sinh viên tham gia

Các đối tượng gồm Lương Tiểu Hiệp, Giang Khải Đức, Võ Thanh Tân, Đỗ Thị Lý, Hoàng Vĩnh Sang, Dương Văn Quân, Nguyễn Cảnh Đức và tang vật do công an quận Tân Phú khám phá từ hai vụ án trong cùng một ngày.

Vào 16 giờ 15 ngày 23-4, công an quận Tân Phú phát hiện Lương Tiểu Hiệp tại điểm hẹn giao ma túy cho người mua tại phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú thì bắt giữ. Thu giữ một bịch màu đỏ treo trên xe của Hiệp công an phát hiện chứa 200 gam ma túy đá. Từ lời khai của Hiệp công an quận Tân Phú bắt tiếp Giang Khải Đức, Tân, Lý (mẹ vợ Tân), Sang.

Cũng trong ngày 23-4, lúc 19 giờ 30, công an Tân phú bắt quả tang Quân và Nguyễn Cảnh Đức tại điểm giao ma túy cho khách thuộc phường Tây Thạnh quận Tân Phú. Thu giữ gói thuốc hiệu Caraven mà Quân vừa vứt xuống dưới chân mình,công an phát hiện có gần 5 gam ma túy đá. Ngay lập tức công an quận Tân phú khám xét khẩn cấp phòng trọ của Cảnh Đức tại Lê Đức Thọ, phường 17, Gò Vấp. Tại đây công an thu giữ hơn 200 gam ma túy đá. Cả hai khai nhận vào buổi tối cùng ngày nhận được đặt hàng của con nghiện tên Phát mua 5 gam ma túy đá. Trước đó Đức và Quân cũng bán cho Phát 50 gam ma túy cho Phát với giá hơn 4 triệu đồng.

Cảnh Đức khai nhận nguồn ma túy Đức mua từ một người không rõ lai lịch ở một tỉnh phía Bắc. Đức chuyển tiền qua ngân hàng còn “hàng” Đức nhận được thông qua xe khách H.L . Đức hiện là sinh viên một trường cao đẳng trên địa bàn Tp.HCM

Hiện vụ việc được chuyển cho công an TP điều tra.