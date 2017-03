Bắt giữ hàng tấn rác thải y tế bị tuồn bán phế liệu

Chiều 5/6, lãnh đạo Phòng CSMT (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, ngày 3/6, lực lượng CSMT Nghệ An đã theo dõi và bắt giữ chiếc xe ô tô BKS 37N-0509, do Hoàng Văn Công (38 tuổi) điều khiển đang chở rác thải y tế đi bán.

Qua kiểm tra và khám xét trên xe, CSMT đã phát hiện chiếc xe này đang chở hơn 800 kg vỏ chai truyền dịch y tế chưa làm sạch. Số hàng này ngay sau đó được đưa về trụ sở để làm rõ.

Tại cơ quan CSMT Nghệ An, lái xe Công khai nhận chỉ chở thuê cho chị Nguyễn Thị Yến (SN 1963), trú ở Nghi Tân (huyện Nghi Lộc, Nghệ An). Còn chị Yến sau khi được triệu tập cũng khai nhận, số hàng trên được bán cho một cơ sở tái chế nhựa ở xã Nghi Thái (huyện Nghi Lộc).

CSMT Nghệ An tiếp tục kiểm tra, khám xét tại cơ sở này và phát hiện thêm khoảng 300 kg rác thải y tế nguy hại như dây chuyền dịch còn dính máu, bệnh phẩm, kim tiêm cũng đang còn dính máu…

Hiện vụ việc đang được CSMT Nghệ An tiếp tục điều tra làm rõ.